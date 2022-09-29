29 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 14:56 — REGNUM Когда посетивший Японию для участия в похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в своих интервью российским СМИ говорит о важной роли культурного обмена в российско-японских отношениях, это уместно и никаких возражений вызвать не может. Но когда доктор искусствоведения начинает со странной в данном случае уверенностью давать оценки внутриполитическим событиям в Японии и, по сути, вставать на сторону тех, кто вслед за правящей Либерально-демократической партией хочет отказаться от пацифистских положений действующей конституции страны, возникают вопросы. То ли спецпредставитель недостаточно компетентен в политической борьбе в Стране восходящего солнца по данной проблеме, то ли является убежденным сторонником воссоздания вооруженных сил Японии, что неизбежно поведет страну по пути реваншизма, стремления переиначить итоги Второй мировой войны.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Характеризуя почившего политика, Швыдкой говорит в интервью ТАСС:

«Абэ был человеком, который понимал, что у Японии, несмотря на изначальную и фундаментальную близость с США, должны быть свой путь и своя самодостаточность… Не случайно именно при его премьерстве в повестку дня опять вернулись вопросы о поправках в конституцию, изменяющих те положения, которые были продиктованы, когда эта конституция писалась под влиянием американской администрации. Он был патриотом, который понимал, что у Японии должна быть многовекторная политика».

Развивая свою поддержку изменениям японской конституции в интервью «Российской газете», он продолжает:

«Абэ сумел вернуть в публичное поле дискуссию о необходимости внесения поправок в конституцию Японии, которые бы обеспечили Японии большую независимость, свободу действий, которая была ограничена в послевоенный период… Он был уверен, что Япония выстрадала свою национальную самостоятельность. Он считал необходимым обеспечить для своей страны мирное и безопасное будущее».

То есть в понимании спецпредставителя изменения в конституции Японии необходимы-де для того, чтобы вырваться из «оков влияния США», обрести независимость.

Но ведь конституционные изменения планируются вовсе не против или вопреки США. Вашингтон их не только поддерживает, но и стимулирует. Легализация запрещенных по конституции вооруженных сил Японии позволит американцам еще больше вовлечь это государство в свою глобальную военную стратегию, теснее пристегнуть его к борьбе с объявленными врагами — Китаем и Россией. И в этом им весьма помогал Синдзо Абэ.

Солдаты Японии и США на военных учениях nationalguard.mil

Это по его настоянию в стране было воссоздано министерство обороны, год из года увеличиваются ассигнования на наращивание мощи пока еще прикрывающихся эвфемизмом «силы самообороны» армии, авиации и флота. Создаются кибернетические и космические войска. Формируются наступательные десантные части и подразделения для «освобождения захваченных противником островов». Это Абэ, вопреки протестам оппозиции и народа, протащил через парламент в 2015 году закон, по которому впервые после окончания Второй мировой войны воссозданные в нарушение конституции вооруженные силы страны могут участвовать в боевых действиях за рубежом. Закон разрешает «силам самообороны» Японии участвовать в действиях по защите ​дружественных государств (читай — США), даже если страна не подвергается нападению.

Отказ от пацифистской 9-й статьи конституции, за который ратовал Абэ, а теперь нынешний премьер Фумио Кисида, позволит Японии воссоздать мощный военно-промышленный комплекс, встать в ряд сильнейших военных держав мира. Хотя по бюджетным ассигнованиям на вооруженные силы Япония уже опережает такие ядерные государства, как Великобритания и Франция. По признанию президента РФ В. Путина, «пацифистская» Япония уже сегодня тратит на содержание армии и флота средства, превышающие оборонный бюджет второй по мощи военной державы — России. Ныне ЛДП планирует увеличить военные расходы вдвое, доведя их для начала до 2 процентов ВВП.

Понимает ли Швыдкой, что стоит за столь ценимым им «своим путем и самодостаточностью» Японии? И знает ли он, что большинство японцев продолжает отстаивать завоевавшую авторитет в мире антивоенную конституцию своей страны и не желает быть вовлеченным в американские военные авантюры?

Явным преувеличением является утверждение спецпредставителя о том, что, несмотря на тяжелейший политический кризис, «он не может сказать, что японцы настроены против России». Простим это заблуждение человеку лишь наездами бывающему в Японии и, видимо, находящемуся под впечатлением японских дежурных улыбок и поклонов. Придется разочаровать Швыдкого информацией о том, что как во времена Советского Союза, так и сейчас более 80 процентов опрашиваемых японцев отвечают, что не испытывают симпатии и дружелюбия к нашей стране. «Прогресс» лишь в том, что в последние годы первое место среди нелюбимых стран японцы отдали КНДР, оттеснив Россию на второе.

Японцы в Китае

Характеризуя отношения покойного Абэ с российским президентом, спецпредставитель отмечает:

«Его постоянные контакты с Владимиром Путиным были исполнены не только политического прагматизма, но и человеческой симпатии. По подсчетам экспертов, они провели 27 встреч в стремлении развязать существующие проблемы и приблизиться к подписанию мирного договора между Россией и Японией».

При этом лукаво обходится вопрос о том, что «человеческие симпатии» имели сугубо прагматические цели, а именно финансово-экономическими посулами вынудить российского лидера фактически на беспринципную торговлю суверенными территориями нашей страны.

Заметим, что, не добившись реализации своих коварных замыслов, Абэ быстро охладел к «другу Владимиру». Являясь после отставки с поста премьера главой влиятельнейшей фракции ЛДП в партии и парламенте, он ничего не сделал для того, чтобы не допустить наложения на В. Путина и членов его семьи оскорбительных «санкций», запрещающих им посещать Японию.

Да не обидится спецпредставитель, но в данном случае, полагаю, кстати слова дедушки Крылова: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник…».

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