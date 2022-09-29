Купянск, Украина, 29 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Трагедия под Купянском (Харьковская область) — не эксцесс исполнителя, а целенаправленный расстрел вражеского для Киева населения, отметил 29 сентября в своем телеграм-канале (Старше Эдды) военный журналист Герман Куликовский.

Марина Захарова ИА REGNUM Харьковская область, по дороге в Купянск

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Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ обстреляли колонну машин, на которых мирные жители пытались уехать из Купянска в Россию. По предварительным данным, 30 человек погибли.

ВСУ действуют так, как можно действовать на территории чужого государства, когда важны не люди, а только территория и возможности ее оборонять, отметил эксперт.

«После того, как мы оставили Изюм, Балаклею, Купянск и другие районы Харьковской области и туда зашли солдаты ВСУ, подкреплённые сотрудниками СБУ, там помимо массовых арестов прошли мероприятия по вывозу любого мало-мальски пригодного к работе оборудования, зерна и вообще всего, что может предоставлять какую-то материальную ценность. Жителей многоэтажек (которые мы начали ремонтировать и готовить к зиме), выгоняют либо в частный сектор, либо вывозят в Харьков. Все ремонтные работы прекращены, (ВСУ) готовят временно оккупированный и чужой город к обороне», — рассказал Куликовский.

ВСУ готовят укрепрайон, который должен будет задержать будущее наступление наших войск, а население они считают вполне возможным расстреливать, если территория станет безлюдной, это не будет проблемой для Киева, добавил журналист.