Тбилиси, 29 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани заявила, что глава федерации бокса Давид Циклаури замахнулся на неё, чтобы ударить. С таким обвинением она выступила 28 сентября на телеканале «Имеди».

Alexander Imedashvili Тея Цулукиани

«Раз эта тема получила такой отклик, то скажу вам, что да, человек, который замахнулся на меня, чтобы ударить, является главой федерации бокса, но это никоим образом не означает, что это действие изменило мое отношение к боксерам или боксу как к спорту», — сказала Цулукиани.

Она подчеркнула, что грузинские боксёры показывают хорошие результаты. Министр пообещала, что ведомство продолжит помогать боксу, хотя этому виду спорта в Грузии «не повезло» с руководителем.

Со слов Цулукиани, Циклаури замахнулся на неё, когда она отказалась удовлетворить требование о финансировании. Она заявила, что это видели десятки человек.

Стоит отметить, что Циклаури отрицает обвинения главы минкульта. По его версии, Цулукиани распространяет данную информацию, чтобы «отомстить» за отказ уйти в отставку.