Таллин, , 14:06 — REGNUM Россия могла сама устроить аварии на газопроводах «Северный поток», чтобы отвлечь внимание от ситуации в бывш. УССР. Об этом 29 сентября заявил глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур в эфире ETV.

Карта-флаг Эстонии Soerfm

По его словам, Россия могла организовать аварии, чтобы перевести фокус внимания с вооружённого конфликта в бывш. УССР.

«А теперь представьте: в один прекрасный день в международных СМИ появляется новость о том, что российские военные корабли направляются в Датские проливы для охраны на время ремонта трубопровода, и, сюрприз-сюрприз, создают там какой-то пузырь ПВО, тем самым закрывая доступ в Балтийское море», — сказал министр.

По его словам, Россия не делает никаких шагов без стратегического интереса.