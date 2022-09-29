Париж, , 14:05 — REGNUM Жители Марокко осуждают политику Франции, которая вдвое сократила количество выдаваемых виз, передает BFM TV.

Виза шенген Marco Verch Professional Photographer

Марокканскому рэперу El Grande Toto пришлось отменить свой концерт в Сете из-за отсутствия визы. Несколькими месяцами ранее делегацию марокканских офтальмологов лишили виз, что не позволило им принять участие в медицинском конгрессе и представить свои работы.

С сентября 2021 года Франция приняла решение вдвое сократить количество виз, выдаваемых гражданам Марокко и Алжира, а для граждан Туниса это число сократилось на 30%. Недавно это ограничение было снято для Туниса. Франция критикует три страны за отсутствие сотрудничества в репатриации граждан с неурегулированным статусом.

Решение Франции в Марокко сочли «неоправданным».

«Марокко, дружественная страна, с которой у нас очень прочные связи как в военном, так и в экономическом, интеллектуальном и культурном плане, очень серьезно относится к этому вопросу», — заявил Кристиан Камбон, председатель группы дружбы Франция-Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за межпрофессиональной забастовки.

Читайте также: Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за забастовки