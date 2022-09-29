Париж, 29 сентября 2022, 14:05 — REGNUM Жители Марокко осуждают политику Франции, которая вдвое сократила количество выдаваемых виз, передает BFM TV.

Виза шенген
Виза шенген
Marco Verch Professional Photographer

Марокканскому рэперу El Grande Toto пришлось отменить свой концерт в Сете из-за отсутствия визы. Несколькими месяцами ранее делегацию марокканских офтальмологов лишили виз, что не позволило им принять участие в медицинском конгрессе и представить свои работы.

С сентября 2021 года Франция приняла решение вдвое сократить количество виз, выдаваемых гражданам Марокко и Алжира, а для граждан Туниса это число сократилось на 30%. Недавно это ограничение было снято для Туниса. Франция критикует три страны за отсутствие сотрудничества в репатриации граждан с неурегулированным статусом.

Решение Франции в Марокко сочли «неоправданным».

«Марокко, дружественная страна, с которой у нас очень прочные связи как в военном, так и в экономическом, интеллектуальном и культурном плане, очень серьезно относится к этому вопросу», — заявил Кристиан Камбон, председатель группы дружбы Франция-Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, Эйфелеву башню в Париже закрыли из-за межпрофессиональной забастовки.

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