29 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Открыть пункт мобилизации на границе с Казахстаном для массово бегущих из России нужно было давно. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 18:38 — REGNUM Известие о разворачивании пункта мобилизации на границе с Казахстаном в Астраханской области, где образовалась многокилометровая пробка, обрадовало общественность. Впрочем, многие люди считают, что России не нужны те, кто сейчас, скрываясь от мобилизации, бежит в другую страну.

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«Люди поехали в такую даль и стоят в очереди на получение повесток. Вот это патриотизм!» — смеется Светлана.

«Вот они где, все патриоты России, оказывается: они так любят свою страну, что за повестками аж на границу с Казахстаном и Грузией едут, удачи вам», — иронизирует Михаил.

«Очень правильное решение. Страна нужна только тогда, когда можно было жить беспечно и получать деньги, а когда стране нужна помощь — побежали. Этих людей, конечно же, на фронт тоже опасно отправлять, они же могут дезертировать, а вот отправить на заводы, где работают в три смены, грузчиками, в сельское хозяйство не помешает», — поддерживает Ирина Атаманкина.

«Сколько трусливых подонков! Не верится, что наше поколение воспитало таких детей — трусливых предателей своей Родины! Стыдно», — поделилась Наталья Торосян.

«Вот стыдобушка-то: люди готовы так унижаться, спать на земле, есть землю, чтобы спасти свои никчемные ж…» — заметила Ирина Фомина.

«Фу! Сколько же неправильных мужчин взрастила Родина! Счастливого пути и без дороги назад», — соглашается Татьяна Мауэр.

«Мне стыдно за них, какой позор, фу, стадо», — отмечает Екатерина.

Очередь из желающих выехать из страны на границе с Казахстаном Астраханская область портал органов власти

«Пусть бегут, но безвозвратно, нам в России такие не нужны», — считает Марина.

«А что они не имеют права разве выезжать? Пусть едут себе, раз хотят! Всё равно толку от них будет ноль, если не минус! Ведь такие могут и на поле боя предать, а это похуже, чем просто бежать! Пусть едут и там остаются!» — соглашается Наталья.

«На въезде в Россию одевают пусть юбки», — предлагает Виталий.

«Главное, тех, кто не попадёт сейчас под мобилизацию, не выпускать с этой территории. Колючей проволокой огородить — и пусть тусят там до окончания СВО», — предлагает Юлия.

«Как они не понимают, что там они не будут нужны?» — спрашивает Лилия.

«Сыкуны, лишить гражданства с конфискацией имущества, пусть строят жизнь заново в другом государстве, а деньги с продажи имущества выплатить мобилизованным и на нужды армии», — предлагает Александр.

«Великое очищение Руси», — считает Евгения Агеева.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Астраханской области на границе с Казахстаном, где тысячи людей пытаются выехать из России, в ближайшие дни развернут временный пункт частичной мобилизации, сообщили власти региона.

Также о том, что на фоне значительного увеличения потока транспорта в Северной Осетии на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией развернут мобилизационный пункт, информировало региональное управление МВД РФ.

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