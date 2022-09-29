Нерюнгри, Якутия, 29 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Жительница города Нерюнгри в Якутии добилась возвращения домой своего мужа, который был мобилизован, несмотря на тяжёлую травму черепа. Резервиста отправили на учения после сложной операции, отказавшись принять в учёт наличие подтверждающих проблемы со здоровьем медицинских документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе Народного фронта по Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Общественники помогли вернуться мужчине домой из Приамурья, куда он было отправлен 26 сентября. В военкомате справки от женщины приняли только после того, как она обратился в СМИ и «Народный фронт». Она подтвердила, что у мужа был удалён во время сложной операции костный лоскут левой лобно-височной области, однако в проведении медкомиссии ему отказали. Проблема разрешилась только после обращения в «Народный фронт».

«Большое спасибо за оперативность и действенную помощь в разрешении моего вопроса. Очень вам благодарна. Вы действительно работаете для людей», — обратилась якутянка к сотрудникам Народного фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ошибочно мобилизовали для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса более 120 человек. Все они будут возвращены домой.