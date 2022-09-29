Кабул, , 14:03 — REGNUM В афганской провинции Герат ЮНИСЕФ начал строительство трёх водопроводных сетей стоимостью более 18 миллионов афгани. Об этом пишет газета «8 Собх».

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщила организация, проекты будут реализованы в кишлаках Тубариан и Навбадам уезда Инджил и кишлаке Барганак уезда Гузара.

По их словам, с завершением данного проекта 500 семей в кишлаке селе Тубариан, 1200 семей в кишлаке Навбадам и 400 семей в кишлаке Барганак получат доступ к безопасной питьевой воде.

Следует отметить, что ЮНИСЕФ уже реализовал проекты по водоснабжению в некоторых других районах Герата.

Недавние засухи привели к серьёзным проблемам нехватки воды на селе, и доступ к чистой питьевой воде стал затруднён.