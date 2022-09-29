Кабул, 29 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат ЮНИСЕФ начал строительство трёх водопроводных сетей стоимостью более 18 миллионов афгани. Об этом пишет газета «8 Собх».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Как сообщила организация, проекты будут реализованы в кишлаках Тубариан и Навбадам уезда Инджил и кишлаке Барганак уезда Гузара.

По их словам, с завершением данного проекта 500 семей в кишлаке селе Тубариан, 1200 семей в кишлаке Навбадам и 400 семей в кишлаке Барганак получат доступ к безопасной питьевой воде.

Следует отметить, что ЮНИСЕФ уже реализовал проекты по водоснабжению в некоторых других районах Герата.

Недавние засухи привели к серьёзным проблемам нехватки воды на селе, и доступ к чистой питьевой воде стал затруднён.