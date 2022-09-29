Южно-Сахалинск, , 14:02 — REGNUM Проходящие на полигоне Успенский боевое слаживание мобилизованные для участия в спецоперации в защиту Донбасса жители Сахалина отметили, что условия в казармах созданы хорошие, даже лучше, чем при прохождении срочной службы. 29 сентября полигон с проверкой посетил губернатор области Валерий Лимаренко. Видео общения с мобилизованными он выложил в своём официальном телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Многие мобилизованные останутся служить в России — военком Якутии

«Благодарим за то, что вы приняли такое решение. Всё, что нужно по обмундированию, мы приобрели. Всё, что вы запрашивали. Всё, что нужно дополнительно, отработаем в режиме реального времени», — сказал губернатор мобилизованным.

Глава региона попросил сообщить, есть ли жалобы или проблемы с питанием, проживанием, формой одежды и прочим моментами, нужна ли помощь семьям.

«Всё отлично, всё устраивает нас! Условия проживания лучше, чем когда служили», — ответил один из мобилизованных.

Лимаренко рассказал бойцам, что их семьи получат единовременную помощь в сумме 300 тыс. рублей. И работа по их оформлению уже ведётся. Один из мобилизованных поинтересовался, как будет произведена выплата, если семья уехала в другой город к родителям. Губернатор заверил, что и в этом случае выплата будет доведена до семьи, но об отъезде необходимо известить соответствующие инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, далеко не всех мобилизованных из Якутии резервистов после окончания обучения отправят на территорию, где проходит спецоперация в защиту Донбасса. В этом заверил военный комиссар республики Александр Авдонин.