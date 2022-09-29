Москва, 29 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Два самолёта войск киевского режима сбиты в воздухе истребительной авиацией ВКС России. Об этом 29 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что в районе Курахово Донецкой Народной Республики сбит киевский МиГ-29, а в районе населённого пункта Калуга Николаевской области поражён Су-24.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотников в районах населённых пунктов Брускинское, Райское, Садок Херсонской области, Павловка и Петровское Донецкой Народной Республики, Ясеневка Луганской Народной Республики и Александровка Николаевской области.

Также в районах населённого пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсон уничтожены в воздухе 17 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.