Москва, , 14:01 — REGNUM Когда в Россию всё-таки вернётся бюджетное правило, и каким оно будет в обновлённом формате — не вполне понятно, но пока ясно то, что российские власти ещё не определились с точными сроками и параметрами будущего бюджетного правила, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитикFreedomFinanceGlobal Наталья Мильчакова.

Бюджет Tax Credits

«Стоит напомнить, что бюджетное правило, действовавшее в России до весны 2022 года, подразумевало приобретение Банком России по поручению Минфина РФ покупку иностранной валюты в Фонд национального благосостояния в случае если цена на нефть превышала установленную правительством РФ цену отсечения (на 2022 год цена отсечения изначально составляла $44,2 за баррель, пока бюджетное правило не приостановили).

Таким образом государство накапливало запас валюты в ФНБ для будущих крупных инвестпроектов или покрытия дефицита бюджета в кризисные периоды. Однако у бюджетного правила была и обратная сторона — покупки иностранной валюты на бирже приводили к ослаблению рубля.

Так, за последние четыре года рубль обесценился по отношению к доллару почти на 30%, и хотя одной из причин ослабления рубля стали тогда ещё «обезжиренные» санкции США и других стран коллективного Запада, не менее важной причиной было действие бюджетного правила, ослаблявшее рубль.

В 2022 году действие бюджетного правила было приостановлено по причине обвала рубля в марте и санкций против Банка России, которые привели к блокировке западными банками почти половины золотовалютных резервов РФ, что сделало невозможным дальнейшие операции ЦБ РФ с долларами США, евро и другими мировыми резервными валютами, кроме китайского юаня, поскольку Китай против России санкций не вводил.

Теперь Минфин РФ заявляет о том, что возврат к бюджетному правилу в новом формате (предполагающем покупку в ФНБ валют только дружественных России стран) состоится в ближайшее время, однако сроки называются разные: сначала 2023 год, теперь уже «до конца 2022 года», а летом Минфин заявлял, что действие бюджетного правила может возобновиться одновременно с внесением проекта госбюджета на 2023 год в Госдуму, но пока сроки возврата к этому правилу так и не определены.

Проблема возврата к бюджетному правилу связана с несколькими причинами. Первое — неопределённость с самим механизмом правила: ведь ранее цена нефти, которая устанавливалась в качестве цены отсечения, не предполагала ни «потолка» цен на нефть, введённого США, ни эмбарго ЕС против российской нефти, которое вступит в силу с 5 декабря текущего года, ни серьёзнейшие повреждения российских экспортных газопроводов.

Поэтому в Минфине обсуждается вопрос о том, чтобы вместо цены отсечения, которая может оказаться слишком завышенной, установить максимальный уровень нефтегазовых доходов бюджета в 8 трлн руб. в год, выше которого все полученные дополнительные доходы от экспорта нефти и газа будут направляться в ФНБ.

Но есть и другая причина, которой являются опасения властей относительно возможного резкого обесценения рубля. Причиной для нового обвала рубля могут быть, допустим, санкции или обострение геополитических проблем, а бюджетное правило только усугубит их негативное влияние на рубль.

Поэтому Минфин РФ будет максимально оттягивать срок возврата к бюджетному правилу, чтобы позволить рублю ещё некоторое время укрепляться, инфляционным ожиданиям – тормозиться, а реальным доходам населения – расти.

Скорее всего, к бюджетному правилу вернутся не ранее, чем вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть, которое может резко изменить цены на нефтяном рынке в сторону повышения и повлиять на нефтегазовые доходы России», — пояснила эксперт.

Как сообщал ИА REGNUM, покупка дружественной иностранной валюты на рынке может начаться уже в 2022 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

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