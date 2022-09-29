Грозный, , 14:01 — REGNUM Один из чеченских бойцов, оказавшихся в плену во время спецоперации на территории б. УССР, вызволен из нацистских застенков. На свободе, благодаря командованию, сотрудникам спецподразделений, переговорщикам оказался Киргиз Мусаханов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, разместивший видеокадры со спасенным бойцом.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«В плену парня пытались использовать в политических целях, записывали с ним видеоролики, приписывали себе его спасение. Конечно, все это тщетно. Сейчас с бойцом все хорошо, в ближайшее время он будет уже дома, рядом с близкими», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

Кадыров рассказал, что Киргиз Мусаханов пошел служить добровольцем, призвавшись в Москве, а не в Чечне, так как «здесь ему отказали по некоторым объективным причинам». Тем не менее, благодаря своему напору, боец все-таки попал на передовую.

Как подчеркнул Кадыров, главный лозунг всех отрядов «Ахмат» — «Своих не бросаем!» Он также пообещал и впредь «не оставить никого без внимания Ахматовского братства — ни пленных, ни раненых, ни обездоленных». Особую благодарность за освобождение бойца, инициативность и самоотверженность Кадыров выразил депутату Госдумы РФ Шамсаилу Саралиеву («Единая Россия»).