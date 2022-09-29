Москва, , 14:01 — REGNUM При информировании о частичной мобилизации бывают ошибки, которые делают и представители власти, однако главное, чтобы такие ошибки быстро исправлялись. Об этом 29 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Бывают ошибки, но главное, чтобы они оперативно поправлялись», — сказал он

При этом представитель Кремля отметил, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин «оперативно поправился» после своих слов об ограничениях на передвижение в ходе частичной мобилизации

В то же время, Песков подчеркнул, что председатель нижней палаты российского парламента является надежным источником информации.

«Здесь обилие информации, нестандартная ситуация, огромное количество вопросов, которые наслаиваются один на другой, [что], конечно, не облегчает ситуацию в плане разъяснения», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее на газопроводах «Северный поток» («СП») вряд ли могло случиться без участия в этом какой-либо из стран.