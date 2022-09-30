30 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Анджей Ротманн, , 10:00 — REGNUM Итак, свершилось.

Львов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

То, о чём я писал, начиная с июля, и что тогда, положа руку на сердце, выглядело почти что несбыточной фантазией — отделение административных единиц от бывш. УССР и присоединение их к другому государству путём народного волеизъявления, — сегодня произошло! Четыре области бывш. УССР — Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская — волею их населения более таковыми не являются и переходят под российскую юрисдикцию. Помимо всего прочего, это — прецедент, и прецедент весьма знаковый. Отныне любая область бывш. УССР может провести у себя плебисцит и определиться, какому государству желает принадлежать большинство её населения. Повторюсь — прецедент создан, идея раздела б. УССР бескровным путём без насилия и войны получила воплощение в жизнь.

Да, результаты этого референдума вряд ли будут признаны так называемым «мировым сообществом» — но, похоже, России от этого ни холодно, ни жарко. Новые русские территории будут интегрированы в Российскую Федерацию целиком и полностью, и это никак не зависит от международного права. Да и, давайте уже говорить прямо, далеко не все страны предпочтут уважать его принципы — найдётся довольно много государств, которые по разным соображениям, но признают результаты сегодняшнего референдума и законность новых границ России. Скажем, Белоруссия, Венесуэла или Никарагуа вполне в состоянии согласиться с новым начертанием границы РФ, а если это сделают Китай и Индия, то тогда вообще вопрос юридической правомерности этого референдума утратит какое-либо значение.

Может ли Львовская область провести референдум, сходный с тем, что прошёл в областях Запорожской и Херсонской? Безусловно, имеет на это полное право. Выход из состава бывш. УССР и воссоединение с Польшей (именно воссоединение, потому что Львовская область была частью Польши с 1349 по 1939 годы) — законное её право, учитывая, что б. УССР признала пакт Молотова — Риббентропа, по которому получила Львовскую область, незаконным. Если население Херсонской и Запорожской областей приняло решение стать частью России, то почему население Львовской не может принять решение стать частью Польши?

Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский president.gov.ua

Причём Польше даже не надо беспокоится относительно признания сего плебисцита законным — есть все шансы на то, что с его результатами согласятся Венгрия, Румыния и Словакия. В конце концов, с таким исходом согласится и Россия!

С сегодняшнего дня референдум в Львовской области об отделении от бывш. УССР и воссоединении с Польшей из разряда беспочвенных фантазий перешел во вполне осязаемую реальность. Тем более что на территории Львовской области имеется достаточно вооружённых людей, которые в случае необходимости обеспечат безопасность его проведения — при условии, конечно, что у властей Львова достанет на то политической воли.

Ну а такие же референдумы в воеводствах Тарнопольском, Станиславувском, Волынском и Ровенском — всего лишь дело техники, вопрос организационный, а не политический. Если Львовская область волею её жителей уйдёт в Польшу — то уже ничто не сможет остановить на этом же пути жителей остальной Галиции и Волыни…