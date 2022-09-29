Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Сербия и США продолжают углублять двухстороннее сотрудничество во всех областях. Об этом заявил посол Сербии в США Марко Джурич 29 сентября после встречи с спецпредставителем США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Продолжаем договариваться о проведении конкретных мероприятий на углублению сербско-американского сотрудничества во всех областях», — рассказал Марко Джурич на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что 29 сентября в Белграде усиление сербско-американского сотрудничества обсудили также президент Сербии Александр Вучич и посол США в Сербии Кристофер Хилл.