Сеул, 29 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Kia Kia Sorento 2022

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах KIA, Toyota, Ford, Audi, Jaguar Land Rover, BMW. Всего будет отозвано 102 169 транспортных средств 52 моделей.

Сообщается, что из-за неисправности трансмиссии будут отозваны седаны Ford Fusion, из-за неисправности системы отопления — внедорожники KIA Sorento, из-за проблем с программным обеспечением — седаны Audi A6 Premium 45 TFSI quattro.