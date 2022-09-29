Красноярск, , 13:56 — REGNUM Постановление о единовременной денежной выплате мобилизованным принято в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что постановление о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей всем жителям региона, призванным в рамках частичной мобилизации, принято 29 сентября на заседании краевого правительства. Необходимые нормативно-правовые акты уже подготовлены.

Министерство социальной политики края будет перечислять выплаты на счета мобилизованных граждан на основании списков, предоставляемых военным комиссариатом.

По словам министра социальной политики региона Ирины Пастуховой, военный комиссариат должен не позднее десяти рабочих дней после убытия граждан в воинские части предоставить соответствующие списки с указанием банковских реквизитов. По ним в течение десяти рабочих дней будут перечисляться денежные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил выплатить всем мобилизованным жителям региона по 100 тысяч рублей.

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