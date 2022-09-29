Москва, 29 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 войск киевского режима уничтожена в Николаевской области. Об этом 29 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«В районе населённого пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция [киевского] зенитного ракетного комплекса «С-300», — сказал Конашенков.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 307 самолётов, 155 вертолётов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 377 зенитных ракетных комплексов, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.