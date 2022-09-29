Москва, , 13:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам и гостям спортивного форума «Россия — спортивная держава». Международное мероприятие проводится в Кемеровской области с 28 по 30 сентября.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Путин сообщил, что санкционная агрессия, развязанная против России и её граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений.

«Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип «спорт вне политики», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября состоится выступление президента России Владимира Путина перед гражданами страны.