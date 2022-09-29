Москва, , 13:56 — REGNUM Шесть пунктов управления киевских войск и 87 артиллерийских подразделений поражены российскими военными за сутки. Об этом сообщает 29 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

В числе поражённых штабов — командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе Елизаветовки в ДНР и 14-й механизированной бригады в районе Двуречной в Харьковской области.

Кроме того, поражены «87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах», добавили в ведомстве.

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