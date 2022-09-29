Москва, 29 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили под Харьковом более 70 киевских боевиков и 14 единиц военной техники. Об этом 29 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

«В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области уничтожено более 70 [киевских] военнослужащих и 14 единиц военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Воздушно-космические силы России уничтожили за сутки в Донецкой Народной Республике до 80 иностранных боевиков.

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