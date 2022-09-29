* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 29 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Абдул Гаффар, бывший глава криминальной полиции афганской провинции Джаузджан, присягнул на верность новому губернатору талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре. Гафар является братом Абдул Джаббара Таква, бывшего губернатора Кабула. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники сообщили, что он боролся с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в составе сил народного ополчения при предыдущем правительстве.

Согласно местным источникам, в то время Абдул Гаффар получал деньги от Службы национальной безопасности под видом руководства народным сопротивлением, утверждая, что борется с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее он работал на различных должностях, в частности, начальником уголовного розыска в провинциях Джаузджан и Кундуз.

Источники сообщают, что после падения предыдущего правительства Афганистана этот бывший силовик долгое время не проявлял активности, а теперь присягнул на верность талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).