Москва, , 13:51 — REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией состоится 30 сентября в Москве, сообщается на портале мэра столицы.

Прогулки по Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

В связи с проведением мероприятия временно перекроют улицы в центре столицы в районе Красной площади. Водителей просят выбирать пути объезда.

Так, с 06:00 будет перекрыто движение на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, на Кремлевской, Москворецкой набережных, Большом Москворецком мосту и площади Васильевский спуск и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в митинге 30 сентября может принять участие Если президент России Владимир Путин.

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