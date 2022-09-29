Москва, 29 сентября 2022, 13:51 — REGNUM Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией состоится 30 сентября в Москве, сообщается на портале мэра столицы.
В связи с проведением мероприятия временно перекроют улицы в центре столицы в районе Красной площади. Водителей просят выбирать пути объезда.
Так, с 06:00 будет перекрыто движение на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, на Кремлевской, Москворецкой набережных, Большом Москворецком мосту и площади Васильевский спуск и др.
Как сообщало ИА REGNUM, в митинге 30 сентября может принять участие Если президент России Владимир Путин.
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