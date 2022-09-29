Москва, 29 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией состоится 30 сентября в Москве, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прогулки по Красной площади

В связи с проведением мероприятия временно перекроют улицы в центре столицы в районе Красной площади. Водителей просят выбирать пути объезда.

Так, с 06:00 будет перекрыто движение на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, на Кремлевской, Москворецкой набережных, Большом Москворецком мосту и площади Васильевский Спуск и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в митинге 30 сентября может принять участие президент России Владимир Путин.

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