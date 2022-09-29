Самара, 29 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Курсы молодого бойца открыли на базе ДОСААФ в Тольятти. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бойцы

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Сообщается, что курсы проводятся бесплатно и рассчитаны на жителей города, которые состоят на воинском учете, чей возраст, категория, состояние здоровья и специализация соответствуют условиям частичной мобилизации.

Отмечается, что при этом двери на курсах открыты для всех желающих. На первое занятие в Тольятти пришли и мужчины, которые ещё не проходили службу в армии, и родители с детьми, а также женщины.

Сообщается, что ветераны спецподразделений правоохранительных органов, спортивные тренеры и медики напоминают гражданам, как обращаться с автоматом Калашникова, рассказывают об оказании первой медицинской помощи, проводят тактические занятия.

Для слушателей курсов будут организованы занятия по общей физической подготовке и технике рукопашного боя.

Подобные курсы молодого бойца открылись также и в городе Жигулевске, сообщили в пресс-службе.