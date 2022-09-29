Ульяновск, 29 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана. Об этом сообщает управление МЧС по региону со ссылкой на Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туман

По данным ведомства, ночью и в первой половине дня 30 сентября местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. В связи с этим объявляется жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Спасатели напоминают, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. В ведомстве отмечают, что при тумане искажается реальное расстояние до объекта, призывая водителей увеличить обычную дистанцию.

По прогнозам синоптиков, с приближением западного циклона в Ульяновской области температура снизится до среднемесячных значений.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее жёлтый уровень опасности в Ульяновской области объявлялся 28 сентября из-за сильных дождей.