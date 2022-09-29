Брюссель, , 13:48 — REGNUM На любой удар по критической инфраструктуре Североатлантического альянса последует решительный ответ. Об этом говорится в распространённом 29 сентября заявлении НАТО.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

В военном блоке прокомментировали диверсии на газопроводах «Северный поток».

«Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищаться от силового использования энергетики, других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами, — говорится в тексте заявления альянса. — Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле не знают, возобновит ли работу после диверсии трубопровод «Северный поток — 1», рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.