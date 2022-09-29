Москва, 29 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России», экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев сообщил, что получил повестку и поедет в военкомат на следующей неделе, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Андрей Пронин ИА REGNUM Николай Валуев

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«Единственное, что мои коллеги молодцы, они на воинский учет встали в Госдуме и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат», — сказал депутат.

Валуев избран от избирательного округа № 77 (Брянский — Брянская область) и является первым замредом комитета Госдумы по туризму.