Пермь, , 13:45 — REGNUM В Пермском крае по поручению губернатора Дмитрия Махонина объявлена акция по сбору необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщили 29 сентября в пресс-службе краевого правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Краевые власти, военный комиссариат делают все для обеспечения мобилизованных. Однако есть большой запрос от неравнодушных жителей Прикамья, которые хотят внести свой вклад в поддержку земляков, поэтому данная инициатива была поддержана», — сказал глава региона.

В настоящее время совместно с региональным военкоматом формируется перечень необходимых предметов. Список обнародуют в ближайшее время. Благотворителями могут стать как предприятия, так и физлица. Акция начнётся с 3 октября.