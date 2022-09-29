В Прикамье объявлен сбор необходимых вещей для мобилизованных
Пермь, 29 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Пермском крае по поручению губернатора Дмитрия Махонина объявлена акция по сбору необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации, сообщили 29 сентября в пресс-службе краевого правительства.
«Краевые власти, военный комиссариат делают все для обеспечения мобилизованных. Однако есть большой запрос от неравнодушных жителей Прикамья, которые хотят внести свой вклад в поддержку земляков, поэтому данная инициатива была поддержана», — сказал глава региона.
В настоящее время совместно с региональным военкоматом формируется перечень необходимых предметов. Список обнародуют в ближайшее время. Благотворителями могут стать как предприятия, так и физлица. Акция начнётся с 3 октября.