Москва, , 13:45 — REGNUM Приказы о взрывах на газопроводах «Северный поток» скорее всего отдавались из Вашингтона, ведь США добывают сейчас газа больше всех в мире, уверен депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.

Юрий Афонин Duma.gov.ru

«Кто бы ни был исполнителем этой диверсии, приказ о ее проведении скорее всего отдавался в Вашингтоне. Потому что это событие чрезвычайно выгодно Соединенным Штатам. США добывают сейчас газа больше всех в мире. Диверсия на дне Балтийского моря отдает газовый рынок Европы в руки Вашингтона. При этом Европа в разрушении «Северных потоков» совершенно не заинтересована», — отметил Афонин в своем телеграм-канале.

Депутат пояснил, что несмотря на конфликтные отношения у европейских правительств с Россией из-за спецоперации в б. УССР, Европа воспринимает эту ситуацию как временную и надеется после ее разрешения возобновить крупные поставки российского газа, так как это очень нужно европейской экономике.

Также депутат отметил, что диверсия невыгодна и России, которая тоже заинтересована в возобновлении полномасштабных поставок в Западную Европу.

«Значит, интересанты — это США и их восточноевропейские сателлиты. Диверсии на «Северных потоках» были проведены в тот же самый день, когда прошла торжественная церемония пуска «Балтийской трубы» — газопровода, ведущего из Дании в Польшу (по трубе пойдет норвежский газ). То есть важнейший сателлит США в Европе — Польша — будет надежно обеспечена газом. А «старой» Европе трубы демонстративно обрезают. Совпадение этих событий придает акции особую демонстративность и цинизм», — заключил Афонин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Пентагоне отрицают причастность США к повреждению газопроводов «Северный поток».