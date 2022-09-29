Хельсинки, , 13:43 — REGNUM Граница Финляндии для российских туристов будет закрыта с 30 сентября. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Запрет Silsor

Он подчеркнул, что, по мнению властей, въезд в страну туристов из России ставит под угрозу международные отношения Финляндии.

«Правительство приняло принципиальное решение — граница будет закрыта для российских туристов в пятницу [30 сентября]», — уточнил глава МИД.

Отмечается, что ограничения вступают в силу с 30 сентября и действуют до особого распоряжения. При этом запрет въезда содержит несколько исключений, в том числе по гуманитарным причинам. Российские граждане смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или на лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большая часть парламентариев Финляндии высказалась за немедленное закрытие границы страны для туристов из России. При этом часть депутатов парламента поддерживает сохранение допуска в страну граждан РФ по гуманитарным соображениям, но в целом парламентарии рассматривают способы ограничения въезда туристов из России.

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Аргументами для закрытия границ являются специальная военная операция и ситуация на территории бывш. УССР. Финские депутаты считают, что в таких условиях отдых граждан РФ в Финляндии неуместен.

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