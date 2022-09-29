Ижевск, , 13:43 — REGNUM Концерн «Калашников» с начала года увеличил объем выпуска стрелкового оружия на 40%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цех концерна «Калашников» Kalashnikov.com

Отмечается, что по состоянию на сентябрь был превышен фактический уровень продаж за весь прошлый год.

В компании уточнили, что это произошло за счет экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия.

Президент концерна Алан Лушников подчеркнул, что приоритетной задачей предприятия является своевременное и качественное исполнение обязательств по поставке изделий военного назначения в Минобороны РФ. Сейчас все подразделения предприятия нацелены на обеспечение обороноспособности страны.

«Кроме того, мы стремимся качественно и в срок выполнить обязательства перед нашими внешними заказчиками, а также в этом году наблюдаем увеличение спроса на рынке гражданского стрелкового оружия по сравнению с прошлым годом», — сказал Лушников.

Текущий план выпуска стрелкового оружия стал рекордным для предприятия за последние 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший пистолет-пулемёт ППК-20 должен до конца года поступить на вооружение в российские вооружённые силы. Кроме того, планируется в этом году оснастить российские войска снайперской винтовкой Чукавина. Оружие производит концерн «Калашников».