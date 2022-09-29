Кемерово, , 13:42 — REGNUM Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков намерен переизбираться на пост главы организации. Об этом 29 сентября он заявил журналистам на форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Кемерове.

Станислав Поздняков Marie-Lan Nguyen

«Безусловно, я буду избираться, если меня будут поддерживать члены спортивных федераций. Думаю, что скоро это решится. Я бы с удовольствием это сделал», — сказал Поздняков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента ОКР и руководящего состава организации пройдут 20 декабря.

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