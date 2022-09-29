Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В ООН заявили о назначении нового главы миссии по поддержке мирного урегулирования в Ливии. Об этом 29 сентября сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление ООН.

Ливия

Так, миссию возглавил сенегальский дипломат Абдалла Бателе, который официально приступил к исполнению своих обязанностей.

Ожидается, что Бателе проведёт серию встреч с высокопоставленными должностными лицами Организации Объединенных Наций и представителями государств-членов в Нью-Йорке, прежде чем прибыть в Ливию в начале октября.

В ООН отметили, что Бателе является опытным дипломатом, и к тому же — является уроженцем Африки, что позволит ему лучше понять проблемы, с которыми сталкивается Ливия.