Москва, 29 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Произошедшее на газопроводах «Северный поток» («СП») вряд ли могло произойти без участия в этом какой-либо из стран. Об этом 29 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

По словам представителя Кремля, российские власти на данный момент квалифицируют произошедшее как инцидент.

«Но масштабы разрушений свидетельствуют о том, что это действительно был некий акт — конечно, представить себе, что такая террористическая акция могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно», — сказал он.

При этом Песков не ответил на вопрос, может ли быть перезапущен «Северный поток», так как это, по его словам, «технический вопрос».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Североатлантический альянс поддержал проведение расследования для установления причин повреждений «Северного потока».