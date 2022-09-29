Ульяновск, , 13:39 — REGNUM В Ульяновске пройдёт митинг-концерт, посвящённый поддержке решений жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской областей на референдумах о воссоединении с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Референдум в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничное мероприятие состоится вечером 30 сентября на Соборной площади. Инициатива проведения митинга-концерта принадлежит региональному отделению общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Организаторы отмечают, что событие пройдёт в целях поддержки решений жителей территорий, освобождённых от киевского режима, принятых в ходе проведения референдумов о воссоединении с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Ульяновске в митинге-концерте «Своих не бросаем!», который прошёл в поддержку референдумов, приняли участие 7 тыс. человек. В нём также принял участие губернатор Алексей Русских.

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