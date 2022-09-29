Ульяновск, 29 сентября 2022, 13:39 — REGNUM В Ульяновске пройдёт митинг-концерт, посвящённый поддержке решений жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской областей на референдумах о воссоединении с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
Праздничное мероприятие состоится вечером 30 сентября на Соборной площади. Инициатива проведения митинга-концерта принадлежит региональному отделению общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Организаторы отмечают, что событие пройдёт в целях поддержки решений жителей территорий, освобождённых от киевского режима, принятых в ходе проведения референдумов о воссоединении с Россией.
На референдумах в Запорожской области за воссоединение с Россией проголосовало 93,11% избирателей (явка составила 85%), в Херсонской области — 87,05% (при явке в 78,86%), в Луганской Народной Республике — 98,42% (явка 94,15%), Донецкой Народной Республике — 99,23% (явка 97,51%). Голосование на освобождённых территориях проходило 23 — 27 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Ульяновске в митинге-концерте «Своих не бросаем!», который прошёл в поддержку референдумов, приняли участие 7 тыс. человек. В нём также принял участие губернатор Алексей Русских.
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