Москва, , 14:05 — REGNUM Минприроды России подготовило форму разрешения на оборот краснокнижных объектов животного мира. Оборот означает передачу животных другим лицам для сохранения, а также выпуск в дикую природу. Проект приказа размещён на федеральном портале проектов правовых актов. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Амурский тигр Сихотэ-Алинский заповедник

На сегодняшний день в России содержание редких животных в неволе допускается только для сохранения и воспроизводства популяции в искусственно созданной среде обитания, а также для научных и культурно-просветительских целей.

«Если необходимо передать краснокнижное животное, например, в центр реинтродукции или зоопарки, выпустить животное в естественную среду обитания, то нужно руководствоваться правилами, утвержденными постановлением правительства России от 11 марта 2022 года №343. Для этого нужно подать заявление на получение разрешения в Росприроднадзор. В случае принятия положительного решения ведомство выдает заявителю разрешение, форму которого предлагается утвердить», — указано в сообщении.

Приказ министерства природных ресурсов и экологии России будет действовать до 1 января 2023 года. После чего такие документы Росприроднадзор будет заносить в единый электронный реестр разрешений на оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России.

Отмечается, что добыча краснокнижных животных в России запрещена. Любое изъятие из естественной среды обитания согласовывается с Росприроднадзором. За добычу редких особо ценных животных, а также за их незаконный оборот предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый этап научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись» завершился на острове Врангеля. В рамках этого этапа была впервые проведена апробация в суровых арктических условиях нового метода мониторинга белых медведей — с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан». Общее время полётов составило свыше 103 часов, а длина — 8317 километров.

Читайте также: На острове Врангеля завершили первый этап учёта белых медведей