Орел, 29 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного специалиста отдела строительного контроля казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик», обвиняемого в превышении должностных полномочий, утверждено в прокуратуре, об этом сообщила 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно материалам дела, в ходе строительства многофункциональной универсальной спортивной площадки в д. Атяевка Большеколческого сельского поселения в рамках национального проекта «Демография», контролировать качество которого должен был КУ ОО «Орелгосзаказчик», обвиняемый не осуществил надлежащий строительный контроль за ходом работ на объекте, внес заведомо ложные сведения об объемах и видах выполненных работ. При том, что на момент подписания документов работы были выполнены не полностью и с нарушением строительных норм.

«В результате использования подрядчиком строительных материалов, не соответствующих установленным требованиям и проектной документации, объект не был введен в эксплуатацию из-за невозможности его безопасной эксплуатации», — уточнили в прокуратуре.

В результате бюджету Кромского района причинен ущерб на общую сумму свыше 7,3 млн рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу Заводским районным судом Орла.

Также продолжается следствие в отношение подрядчика — дело возбуждено по статье о мошенничестве. Его расследование, а также устранение нарушений в целях надлежащей эксплуатации спортивного объекта, находится на контроле прокуратуры.