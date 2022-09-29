Махачкала, , 13:38 — REGNUM В Дагестане будут созданы центры поддержки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, и членов их семей. В них мобилизованные смогут получить необходимую информацию об условиях призыва, компетентные лица окажут помощь в случае необходимости. Об этом сообщил председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров.

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Вместе с рядом депутатов и представителями общественности спикер побывал на сборном пункте временного пребывания мобилизованных в городе Шали Чеченской Республики. Встретившись с ними, Аскендеров и его коллеги выслушали их вопросы, поинтересовались самочувствием и настроением, качеством питания, обеспечением обмундированием.

В ходе встречи выяснилось, что около 20 человек из призыва были мобилизованы без учета их состояния здоровья. Было принято решение не отправлять их в зону спецоперации до прохождения ими медкомиссии.

Спикер парламента отметил, что недочеты с обмундированием будут решены в ближайшее время. Также была достигнута договоренность с командованием об установлении оперативной связи по всем проблемам дагестанских призывников.