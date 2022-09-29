Вашингтон, 29 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден предостерег нефтяные и газовые компании от повышения цен для потребителей в связи с ураганом «Иэн», обрушившимся на юго-западное побережье Флориды, как передает Associated Press.

Facebook.com/ joebiden Джо Байден

«Не используйте, позвольте мне повторить, не используйте это в качестве предлога, чтобы повышать цены на бензин или обдирать американский народ», — сказал Байден в начале конференции по вопросам голода, за несколько часов до того, как ураган пронесся по США в виде мощного шторма 4-й категории.

Байден сказал, что ураган «не является оправданием для повышения цен на бензин», и если это произойдет, он попросит федеральных чиновников определить, «происходит ли искусственное взвинчивание цен».

«Америка наблюдает. Отрасль должна поступить правильно», — добавил Байден.

Однако пока нет признаков того, что средние цены на бензин значительно подскочили во Флориде по мере приближения урагана. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена по штату составляет чуть менее $3,40 за галлон, что на 0,6 цента выше, чем неделю назад.