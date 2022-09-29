Сеул, , 13:39 — REGNUM К 2030 году Южная Корея планирует более чем вдвое увеличить свою долю на мировом рынке электромобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на план министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Данный план был обнародован 28 сентября в ходе круглого стола в Торгово-промышленной палате.

Сообщается, что южнокорейские автопроизводители планируют увеличить производство электромобилей с 254 тыс. единиц до 3,3 млн единиц.

Для достижения этой цели министерство обязалось предоставить производителям налоговые льготы и финансовая поддержка на сумму около 95 трлн вон (~$66 млрд) в течение последующих пяти лет, а также укрепить производство программного обеспечения для транспортных средств и повысить устойчивость к кризисам в цепочке поставок.

К 2030 году планируется подготовить 30 тыс. специалистов в области автомобилей будущего.