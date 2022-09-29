Волгоград, , 13:41 — REGNUM Торжественная церемония посвящения 1 000 школьников в кадеты прошла 29 сентября в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мамаев курган Анна Побежимова © ИА REGNUM

На территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане приняли присягу кадета ученики 5-11 классов из 25 муниципальных школ города. Свои напутствия им передали представители силовых ведомств, органов исполнительной власти и ветераны. В 2020 и 2021 годах мероприятие не проводили из-за коронавирусных ограничений.

По данным администрации города в школах Волгограда действуют кадетские классы МЧС, МВД, СК, ФСИН, пограничной службы, а также военно-морской, авиатехнической, казачьей и общевойсковой направленности.

В 2022-2023 учебном году в 29 муниципальных общеобразовательных учреждениях города-героя открыто 273 кадетских класса, в которых обучаются 6 693 кадета.