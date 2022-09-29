Берлин, 29 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Всё меньше граждан Польши рассматривают Германию в качестве надёжного партнёра. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра German Marshall Fund, которые публикует журнал Welt.

Так, за год этот показатель ухудшился на 15% и составил 53%. Также рейтинг доверия к Берлину падает и у других партнёров ФРГ по Североатлантическому альянсу. В целом он ухудшился на 3% по сравнению с 2021 годом.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Больше всего в Германии, помимо Польши, разочаровались Турции (-11%), США (-9%) и Испании (-9%). Показатель надежности Берлина в качестве партнёра в Турции составил 43%, США — 59%, Великобритании — 65% и Литве — 70%.

Аналитики считают, что падение рейтинга Германии обусловлено «недостаточными объёмами военной помощи» для Киева и «длительной поддержкой» проекта «Северный поток — 2».

«Мы объясняем это нерешительной позицией Германии по отношению к конфликту в [б. УССР]», — пояснил автора исследования Гезине Вебер.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Германия должна поставить Киеву боевые танки, став примером для своих союзников. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что власти ФРГ не планируют отправлять танки Киеву, поскольку это может стать опасным шагом в развитии конфликта. Он добавил, что Германия поддерживает киевский режим и делает это «таким способом, который не ведёт к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой».