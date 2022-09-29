Москва, , 13:35 — REGNUM В Кремле не знают, будет ли перезапущен газопровод «Северный поток — 1», сообщил 29 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал аварии на газопроводах «Северный поток». По словам пресс-секретаря президента, в Кремле не знают, возобновят ли работу нити первого трубопровода, на который не распространяются западные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО считает аварии на газопроводах «Северный поток» диверсией и призывает к расследованию причин случившегося. При этом эксперты отмечают, что оборудование, которое могло быть использовано для организации терактов, имеется в распоряжении ряда стран НАТО.