Москва, 29 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Договор о воссоединении с Россией подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы, заявил 29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Все четыре, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам референдумов за воссоединение с Россией в ЛНР высказались 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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