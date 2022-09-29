Минусинск, Красноярский край, 29 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае суд с учётом позиции прокурора 29 сентября избрал меру пресечения в отношении отца, сажавшего на цепь 13-летнюю девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уточняется, что мужчина арестован на два месяца — до 27 ноября 2022 года.

По данным ГСУ СКР по краю, решение принял Минусинский городской суд. Мужчина подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери и незаконном лишении свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, против родителей 13-летней девочки, удерживающих её на металлической цепи, возбуждены уголовные дела.

Установлено, что в период с мая по июль 2022 года в Минусинске родители девочки в целях «воспитания» обматывали её ногу цепью и пристёгивали к металлической трубе отопления.

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Мать девочки находится под подпиской о невыезде. Из семьи изъяли детей.

Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.