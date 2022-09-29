Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области не смогут уехать отдыхать в другую страну из-за объявленной в стране частичной мобилизации, сообщило 29 сентября региональное издание 47news.

Полицейские Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным источника, согласно распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева, сотрудникам правоохранительных органов по всей стране запрещен выезд в отпуск за рубеж, если билеты или путёвка были приобретены после 21 сентября.

«По предварительным данным, тем, кто приобрел билеты ранее, выехать можно», — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

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