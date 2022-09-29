Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области не смогут уехать отдыхать в другую страну из-за объявленной в стране частичной мобилизации, сообщило 29 сентября региональное издание 47news.

Дарья Драй ИА REGNUM Полицейские

По данным источника, согласно распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева, сотрудникам правоохранительных органов по всей стране запрещен выезд в отпуск за рубеж, если билеты или путёвка были приобретены после 21 сентября.

«По предварительным данным, тем, кто приобрел билеты ранее, выехать можно», — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.